Le Plan national du genre social et les changements climatiques ont été lundi au centre d’un entretien en visio-conférence entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, et des représentants d’associations et organisations actives dans le secteur de l’environnement et le développement durable aux plans national et régional.

Selon un communiqué du ministère, Belhaj Moussa a souligné que son département a procédé, en collaboration avec celui de l’Environnement, au parachèvement des divers points et orientations fondamentales du Plan national du genre social et des changements climatiques avec la participation d’experts en la matière et des cadres spécialisés dans les deux ministères.

Elle a précisé que cette réunion de concertation et d’échange des points de vue sur ce projet permettra d’adopter une approche participative avec les organisations de la société civile.

Dans ce contexte, elle appelle à la nécessité d’intégrer la dimension sociale et l’approche sociologique pour le traitement de la question des changements climatiques vu l’impact de ce phénomène sur les catégories vulnérables, notamment parmi les femmes.

De leur côté, les représentants d’organisations et associations ont salué la démarche participative optée par le ministère pour l’élaboration du Plan national et son importance dans la détection de l’impact des changements climatiques sur la femme rurale, qui est la catégorie la plus vulnérable.

Ils ont appelé au renforcement du partenariat avec la société civile pour l’exécution dudit plan et ses programmes d’action sectoriels au niveau local et régional en vue de renforcer la décentralisation.