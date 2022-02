Le renforcement des programmes et mécanismes de coopération bilatérale entre le ministère de la Femme et de la Famille et la Banque nationale agricole (BNA) a été au centre d’une séance de travail, vendredi 25 février 2022, entre Amel BelHaj Moussa, ministre de la Femme, et des représentants de la BNA.

Au cours de la rencontre, ont été examinés les moyens de renforcer leur coopération afin de soutenir les efforts du ministère visant à réaliser la première phase du programme “Jardin d’enfants public”.

Dans le cadre de ce programme seront aménagés et équipés plusieurs espaces pour enfants relevant du ministère, en plus de la création de près de 30 jardins d’enfants publics lors de la prochaine année scolaire, indique un communiqué du ministère rendu public.

BelHaj Moussa a souligné à cette occasion l’importance du rôle social joué par les entreprises bancaires publiques et privées en matière de soutien des efforts d’intervention de l’Etat notamment dans les zones intérieures.