Cette ligne, “commerciale par excellence”, s’inscrit dans le cadre de “la coopération et du renforcement des liens d’amitié Algéro-mauritanien en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune”, a déclaré le ministre des Transports, Aissa Bekkai, lors de la cérémonie d’inauguration de cette ligne en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du wali d’Alger, Ahmed Maabed et de l’ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie, Widadi Ould Sidi Hiba.

Après l’ouverture de cette ligne maritime commerciale et l’accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf- Zouérat, l’Algérie s’attèle à l’ouverture d’une ligne aérienne entre Alger et Nouakchott, a expliqué M. Bekkai.

L’ouverture de nouvelles ligne et la disponibilité des moyens de transport insuffleront une nouvelle dynamique à l’exportation sur laquelle mise l’Etat dans le cadre de la stratégie de développement et de diversification des exportations, a ajouté le ministre.

Pour sa part, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé que “la réalisation de la route reliant Tindouf et Zouérat, l’ouverture de la ligne commerciale maritime et prochainement la ligne aérienne entre les deux capitales, outre l’entrée en vigueur de la ZLECAf début juin prochain permettra aux exportateurs algériens d’accéder aux marchés Mauritanien et de l’Afrique de l’Ouest”. (APS)