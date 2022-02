La Faculté de Médecine de Monastir abrite, du 24 au 26 février 2022, la première édition du ” Festival du Numérique “, organisée par l’Université de Monastir en partenariat avec ses sociétés scientifiques et culturelles sur le thème “Pour un monde ouvert et interconnecté” et qui se poursuit jusqu’au 26 février.

Au programme du festival dans sa version inaugurale, un concours de programmation informatique, un concours de photographie et des journées scientifiques, au cours desquelles des interventions seront faites sur cinq axes : l’industrie 4.0, l’enseignement à distance, l’intelligence artificielle et les sciences des données, les technologies microélectroniques, les systèmes numériques intégrés et l’internet des objets, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Université de Monastir, Hédi Belhaj Saleh.

Il a expliqué que l’Université de Monastir est en train de former ses étudiants et de les préparer à suivre le rythme de la transformation numérique, à interagir avec elle et à y contribuer dans le renouvellement pour atteindre la croissance, considérant qu’elle a un impact sur toutes les professions qui ont changé rapidement.

En marge des activités du festival, le professeur de virologie à la Faculté de pharmacie, Mahjoub Aouni, a estimé dans une déclaration à l’Agence TAP, que la transformation numérique doit être accompagner d’une série de mesures indispensables, à savoir, les infrastructures, la nécessité d’acquérir de nouvelles technologies ainsi que des compétences complémentaires qui s’ajoutent à la formation traditionnelle.