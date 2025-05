“Le livre face au numérique” : auteurs et experts réunis par l’OIF à Ennejma Ezzahra

La Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord (REPAN) organise le 30 mai 2025 de 16H30 à 18H30 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said une conférence-débat sur “Le livre face au numérique : Quel rôle dans une société connectée?” en vue de débattre de l’avenir du livre à l’ère du numérique, notamment son rôle dans une société de plus en plus connectée.

Quatre panélistes prendront part : Wafa Ghorbel, universitaire, écrivaine, autrice-compositrice-interprète, Mourad Boubaker co-fondateur de Hkeyet Edition, Thouraya Daouas, experte en intelligence artificielle (IA) et en digital learning et Raja Sabta El Amri, autrice et fondatrice de “Dis maman, dis papa”, un projet innovant de livres pour enfants visant à offrir aux parents et aux professionnels de l’éducation un support afin de les aider à sensibiliser les enfants tunisiens à des thématiques sociales et sociétales complexes.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des actions de l’OIF en faveur notamment du livre et des auteurs francophones pour la construction d’un savoir-faire francophone, ancré dans les spécificités locales mais ouvert aux innovations globales ainsi que de son engagement à accompagner les dynamiques collectives œuvrant en vue de promouvoir le secteur du livre.