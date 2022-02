L’environnement international de la Tunisie est en train d’en finir avec Omicron. Mais le monde d’après la Covid-19 n’a rien à voir avec celui d’avant.

Le futur n’est pas un retour vers le passé. Dans l’immédiat, la nouvelle ère qui commence est porteuse de menaces qui ont pour noms : inflation importée, menaces sur l’approvisionnement en produits de première nécessité, finance plus onéreuse et difficilement accessible, accélération de la fuite des compétences, déclassement industriel de la Tunisie, montée du protectionnisme, etc.

Autant de menaces qui se conjuguent avec l’apathie et l’immobilisme politiques et compromettent les chances de la Tunisie de renouer avec une croissance forte. Toutefois, le monde nouveau ne comporte pas que des menaces. Il est aussi porteur d’opportunités et de promesses d’avenir. Il appartient à la Tunisie de les saisir pour que la décennie 2020 ne soit pas une autre décennie perdue.