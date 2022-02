TotalEnergies Marketing Tunisie développe le premier réseau de recharge de véhicules électriques assurant la couverture du territoire tunisien avec une borne de recharge tous les 200 km.

Dans le cadre de son ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique, Total se transforme et devient TotalEnergies.

Le développement des nouvelles énergies et l’accompagnement des nouvelles formes de mobilité sont alors au cœur des innovations portées par TotalEnergies.

Pour développer la mobilité électrique en Tunisie, TotalEnergies investit, depuis l’année 2020, dans le déploiement d’infrastructures de recharge accessibles à ses clients.

En mars 2020, TotalEnergies a inauguré « la première borne électrique sur station-service en Tunisie », dans sa station-service les Jardins du Lac, en partenariat avec « Hélios Cars », importateur officiel de la marque BYD et la société de El Badr Group.

Pour ancrer sa position d’acteur majeur dans la transition énergétique, TotalEnergies a organisé, en novembre 2020, l’événement électrique de l’année en partenariat avec MG Motors, le premier Road Trip 100% électrique du pays, ce qui avait permis de réaliser le parcours de tout le territoire tunisien, du nord au sud, de Bizerte à Djerba à Bizerte par un seul véhicule électrique.

Aujourd’hui, TotalEnergies développe le premier réseau de recharge électrique qui couvre le territoire national en mettant à la disposition de ses clients des bornes de recharge tous les 200 km.

Le réseau de recharge de véhicules électrique de TotalEnergies en Tunisie compte aujourd’hui 26 points de charges servis par 19 bornes électriques sur 17 stations-service TotalEnergies réparties sur tout le territoire tunisien.

Ce réseau est développé dans le cadre d’une démarche de collaboration entre TotalEnergies Marketing Tunisie et ses partenaires de la mobilité électrique, en l’occurrence BYD, Porsche et Groupe Ennakl, MG Motors et Hyundai.

TotalEnergies Tunisie a également collaboré avec les groupes d’intérêt œuvrant pour la mobilité électrique en Tunisie comme le groupe des fanatiques automobiles « Tesla Club Tunisie ».

Pour fêter cet évènement, TotalEnergies et ses partenaires de la mobilité électrique, ont organisé des road trips sur tout le territoire tunisien.

Cinq véhicules électriques sont partis du colisée El Jem le vendredi 3 décembre 2021 pour sillonner pendant 3 jours toutes les régions de la Tunisie et représenter, par leur point de départ et leur forme de pétales de fleurs, l’engagement ancré dans l’histoire de TotalEnergies pour une énergie propre et responsable, qui est essentielle au développement durable de notre planète.

Les modèles 100% électriques : MG ZS, Porsche Taycan, Hyundai Kona, BYD Tang et Tesla S étaient à l’honneur de ces road trip et ont été accueillis dans les stations-service TotalEnergies équipées par les bornes de recharge électrique.

C’est dans ce cadre que TotalEnergies a diffusé au grand public le film retraçant ce road trip le 12 février 2022 à l’occasion des Volants d’Or de TotalEnergies.

Cet événement, qui est actuellement à sa quatrième édition, est un rassemblement annuel des experts du monde automobile en Tunisie.