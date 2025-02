Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, poursuit son engagement en faveur d’un service de proximité et de qualité.

Toujours soucieux d’améliorer l’expérience client, Hyundai Services Tunisie annonce l’ouverture d’un tout nouveau point dédié exclusivement à l’entretien et au service rapide, situé à la Charguia-I (https://maps.app.goo.gl/b2A8KN628XGdYep37 ). Cette initiative vise à offrir une prise en charge plus fluide et efficace, garantissant un service de qualité à tous les clients, en renforçant la proximité avec eux.

Grâce à une équipe spécialement formée, ce nouveau centre propose une large gamme de prestations essentielles afin d’assurer un entretien optimal des véhicules. Les services incluent les inspections périodiques, les opérations liées aux vidanges, le remplacement des plaquettes et disques de frein, ainsi que le contrôle de la suspension et de la direction. Ce centre garantit une intervention rapide et efficace tout en maintenant les standards de qualité élevés qui font la réputation de Hyundai Tunisie.

Dans ce contexte, Hyundai Tunisie introduit une offre inédite et exclusive dans le secteur automobile en Tunisie : l’huile moteur est offerte après chaque deux entretiens périodiques successifs effectués. Concrètement, à chaque troisième entretien successif réalisé, l’huile moteur de la marque TotalEnergies est intégralement prise en charge par Hyundai Services Tunisie.

Ce programme exceptionnel révolutionne l’entretien automobile en offrant aux clients un avantage financier considérable et une tranquillité d’esprit inégalée. Grâce à cette initiative, Hyundai Services Tunisie permet à ses clients de réduire considérablement les coûts d’entretien de leur véhicule, tout en bénéficiant d’une huile moteur de qualité de la marque TotalEnergies. Cette offre exclusive témoigne d’un engagement fort en faveur de la satisfaction client et du renforcement de la fidélité à la marque.

Cette initiative illustre la volonté de Hyundai Tunisie d’innover et d’apporter une valeur ajoutée concrète aux automobilistes tunisiens. En intégrant cette dimension d’entretien privilégié, Hyundai Tunisie se démarque de la concurrence en offrant bien plus qu’un simple service après-vente : une expérience client repensée et optimisée pour plus de confort et d’économies.

En installant ce nouveau centre à la Charguia I, Hyundai Services Tunisie souhaite se rapprocher davantage de sa clientèle, en lui offrant un service rapide et accessible. Situé dans une zone stratégique, ce centre de service rapide permet aux clients de bénéficier d’une prise en charge efficace et d’un accompagnement sur mesure pour assurer la longévité et la performance de leur véhicule Hyundai.

Mehdi Mahjoub, Directeur Général de Hyundai Tunisie, déclare : « L’ouverture de ce centre de service rapide à la Charguia s’inscrit dans l’engagement continu à offrir aux clients des prestations de haute qualité, adaptées à leurs besoins en matière d’entretien et de maintenance automobile. L’objectif est de garantir une prise en charge efficace et sans contrainte, pour leur offrir une expérience fluide et optimale. »

Ce nouveau centre sera ouvert selon les horaires suivants :

Du lundi au jeudi : 07h45 – 12h30 | 13h30 – 17h30

Le vendredi : 07h45 – 12h30 | 14h15 – 17h30

Hyundai Tunisie invite ses clients à découvrir ce nouveau service qui leur est dédié et à profiter d’une expérience optimisée pour l’entretien et la maintenance de leurs véhicules.

Pour tout renseignement ou prise de Rendez-vous appelez le : 31.398.018