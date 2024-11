À l’occasion de son centenaire, TotalEnergies a célébré, lors d’une cérémonie officielle organisée le jeudi 31 octobre 2024, les jeunes talents lauréats de la quatrième édition du “Challenge Startupper de l’Année” dans 32 pays africains, y compris en Tunisie.

La société a révélé les noms des trois lauréats tunisiens au niveau national, qui ont présenté des projets novateurs dans les domaines du développement durable et de la transformation sociale, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de l’entrepreneuriat et de solutions innovantes pour relever les défis environnementaux et économiques auxquels fait face le continent africain.

Mutaz Nazzal, directeur général de TotalEnergies Tunisie, a souligné lors d’une conférence de presse tenue en marge de la cérémonie que cette édition est particulière, car elle coïncide avec le centenaire de l’entreprise et se concentre entièrement sur l’Afrique, reflétant ainsi l’engagement de la société envers un continent qui occupe une place centrale dans son histoire et son avenir.

Il a expliqué que cette quatrième édition du Challenge Startupper de l’Année vise particulièrement à encourager les jeunes entrepreneurs africains et à récompenser des projets novateurs dans trois catégories principales : l’innovation, l’économie circulaire et l’énergie durable, reflétant les valeurs de développement durable et de responsabilité sociale de l’entreprise.

Nazzal a également précisé que le processus de sélection des lauréats s’est basé principalement sur la pertinence des projets en matière d’innovation et d’énergie renouvelable, ajoutant que ces projets gagnants ont été choisis pour leur impact et leur capacité à incarner les ambitions de TotalEnergies en matière de développement durable et d’innovation en Afrique.

Lors de la remise des prix, Mutaz Nazzal a salué le rôle des jurys locaux et internationaux dans le choix des lauréats, en insistant sur la qualité exceptionnelle des projets soumis, qui témoignent de l’esprit d’initiative et de créativité des jeunes Africains.

Le premier prix a été remporté par Omar Ben Taleb pour son projet “Mycelium Innovations”, qui utilise les propriétés naturelles des champignons pour créer des matériaux durables. Le deuxième prix a été attribué à Slim Bouakaz pour son projet “Water Sec”, un système innovant visant à améliorer la gestion de l’eau. Enfin, le troisième prix a été décerné à Ahmed Weslati pour son projet “Bako Motors”, une entreprise spécialisée dans la fabrication de voitures électriques.