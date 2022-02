Le programme Europe Creative Tunisie annonce l’ouverture de l’appel à candidatures annuel au MFI Script 2 Film Workshops qui est cofinancé par le programme Europe Créative.

Cet appel est ouvert jusqu’au 20 mars prochain pour les candidatures avec un projet de film, série & documentaire. Le délai pour les candidatures sans projet est prolongé jusqu’au 20 avril prochain.

Selon le site du programme, MFI Script 2 Film Workshops consiste en 4 ateliers par an dont deux résidences scénaristiques en Grèce et deux autres en ligne. Le premier atelier aura lieu du 24 juin au 6 juillet dans l’île de Nisyros, alors que le second aura lieu du 9 au 16 octobre 2022 dans l’île de Rhodes.

La première session en ligne aura lieu entre août et septembre, la seconde est prévue au mois de décembre. Cette session finale de deux semaines clôturera le programme de l’année en cours.

Tous les détails sur le déroulement de ce programme sont publiés en ligne sur le site : www.mfi.gr

MFI Script 2 Film Workshops est un programme avancé de développement de scénarios et de projets. Son objectif principal est de développer pleinement les scénarios participants à travers un processus d’ateliers axés sur l’analyse, la révision et la réécriture de scénarios.

Une attention particulière est accordée au développement du potentiel de chaque projet tout en guidant les écrivains et producteurs participants pour qu’ils se connectent fortement avec le public international et les professionnels de l’industrie.