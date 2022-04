Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la désignation d’une association pour gérer le ” Hub créatif Ennejma Ezzahra ” à Sidi Bou Said et ses composantes, mis sur pied en partenariat avec le projet Creative Tunisia.

Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux associations tunisiennes régies par le Décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 portant sur l’organisation des associations et qui répondent aux critères d’éligibilité cités à l’article 5 du TDR.

Les associations intéressées peuvent télécharger ce TDR ainsi que l’étude citée dans le TDR du site du CMAM : http://www.cmam.tn/…/Appel-a-manifestation-d-interet-N…

Les soumissionnaires peuvent visiter les espaces du Hub créatif tous les jours de 9h à 12h sauf les samedis, dimanches. Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre central du CMAM par voie postale sous pli fermé et recommandé ou par Rapide-poste au nom de Madame la directrice générale du CMAM à l’adresse suivante : 8, rue du 2 mars 1934.2026 Sidi Bou Saïd – Tunis tous les jours de 9h à 14h00 sauf les samedis et dimanches au plus tard le 26 avril 2022 à 13h, le cachet du bureau d’ordre central du CMAM faisant foi. L’enveloppe extérieure doit porter la mention : “Appel à manifestation d’intérêt pour la désignation d’une association pour gérer le ” Hub créatif Ennejma Ezzahra ” à Sidi Bou Said et ses composantes”.

Les documents exigés au TDR doivent être originaux ou certifiés conformes aux originaux. Le CMAM se réserve le droit de rejeter toute offre qui ne sera pas accompagnée de tous les documents exigés par le TDR ou qui parviendra au bureau d’ordre central du CMAM après la date limite de réception des offres et d’une manière générale qui n’est pas conforme aux conditions prévues dans le TDR.