Instaurer de mesures de sauvegarde à l’importation en faveur du secteur de fabrication des minibus, c’est ce que recommande le Conseil national du commerce extérieur, réuni lundi 14 février 2022 à distance, en session extraordinaire sous la présidence de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rebhi.

Instaurées pour la première fois depuis la promulgation de la loi n°98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l’importation, ce mesures devraient être mises en application à travers la promulgation des textes juridiques nécessaires dans les plus brefs des délais, indique un communiqué du ministère du Commerce.

Cette recommandation a été adoptée suite à une enquête présentée lors de la réunion du conseil, laquelle enquête a dévoilé le lien entre l’intensification de l’importation et l’impact négatif ressenti par le secteur d’industrialisation des minibus.

Le Conseil a également examiné les résultats du commerce extérieur pour l’année 2021, qui a connu une croissance de 20,5% des exportations et de 22,2% des importations, ce qui a aggravé le déficit commercial de 27,1% et décidé d’engager les mesures nécessaires pour atténuer ce déficit en rationalisant les importations et en renforçant les exportations.

Il a, par ailleurs, étudié les amendements proposés concernant la loi n° 94-41, relative au commerce extérieur. Ces amendements visent à combler le vide juridique dans certains domaines à l’instar de l’enregistrement des exportateurs étrangers et à supprimer certaines dispositions au sujet desquelles des textes spéciaux ont été émis.

A cet égard, le conseil a recommandé d’impliquer toutes les structures concernées et le secteur privé dans ce projet d’amendement de la Loi en question.