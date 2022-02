La campagne de collecte de dons au profit du Club sportif sfaxien (CSS) lancée par les supporters du club a démarré lundi 14 février 2022, dans l’objectif de faire face à la crise financière accrue que traverse la formation de la capitale du sud et qui a précipité le départ du Comité directeur conduit par Moncef Khemekhem.

Par cette campagne, les supporters entendent épauler le comité provisoire dirigé par le président du comité de soutien, Moncef Sellami, et permettre au club de régler ses dettes estimées à environ 7 millions de dinars, outre les sanctions infligées par le TAS et la FIFA pour non règlement du salaire des joueurs et entraîneurs.

La comité de soutien a, pour l’occasion, mis à la disposition du public désireux de contribuer à la campagne des tickets de 5, 100, 500 et 1 000 dinars, disponibles dans les locaux du réseau “Socios” à Sfax et Tunis, ainsi que des tickets de 30, 150 et 300 euros pour les supporters résidant à l’étranger.

Moncef Sellami avait souligné, fin janvier 2022, après s’être entretenu avec nombre de supporters au siège du club, la nécessité de conjuguer les efforts pour dépasser les problématiques auxquelles fait face le CSS actuellement.

Il, par la même occasion, appelé à injecter du sang nouveau au sein de la formation et à favoriser l’implication des jeunes pour qu’ils puissent prendre le relais au sein de la direction sur les plus anciens.

Sellami n’a, par ailleurs, pas manqué de salué les efforts consentis par le président sortant Moncef Khemekhem à la tête du CS Sfaxien.

Dans un communiqué publié via sur sa page facebook officielle, le club de la capitale du sud avait annoncé la démission de Moncef Khemekhem et de Chokri Cheikhrouhou de la direction du club.