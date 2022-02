La Tunisie participera au Salon international des produits de la mer ” SEAFOOD’2022 “, qui sera organisé du 26 au 28 Avril 2022, à Barcelone (Espagne), à l’initiative de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles “APIA “, et en, collaboration avec le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche ” GIPP “.

Seafood Expo est un évènement qui réunit des acheteurs et des vendeurs de produits de la mer de toute l’Europe et du monde entier. Il s’adresse aux professionnels de produits de la mer, de la vente au détail et en gros, selon un communiqué publié samedi par l’APIA.

Le pavillon tunisien, constitue une occasion, pour les entreprises tunisiennes de retrouver de superbes opportunités de réseautage et de contact avec les principaux décideurs de la filière ainsi que d’accroître leur visibilité.

Le stand clé en main dédié aux entreprises dans le pavillon tunisien comprend une assistance continue en amont et pendant le salon.