Les exportations alimentaires et agricoles ont enregistré, durant avril 2020, une baisse de 10,3% ( -50,4 millions de dinars) par rapport à 2019, à 437,7 millions de dinars, selon une note qui vient d’être publiée par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri). D’après cette note consacrée à l’évolution des exportations à l’heure de la pandémie du Covid-19, les exportations des produits de la mer, des dattes et des légumes ont enregistré entre janvier et avril 2020, une baisse de 121 millions de dinars, soit 7% de l’ensemble des exportations alimentaires.

Stabilité des exportations

S’agissant de l’évolution des exportations par destination, elles ont connu une stabilité avec la plupart des pays à l’exception du Maroc, de la Libye et des Etats-Unis. En effet, la valeur des exportations vers ces trois pays a régressé de 87,5 millions de dinars.Cependant, les exportations vers l’Espagne a enregistré une évolution significative estimée à 291,2 millions de dinars, en raison de la hausse des exportations de l’huile d’olive. Le rythme des exportations de l’huile d’olive a connu une hausse, durant mars et avril 2020, pour atteindre 190 mille tonnes depuis le démarrage de la saison (1er novembre- 30 avril), soit 76% de la quantité estimée.

Par ailleurs, les prix ont régressé de 5% par rapport à février 2020.Cela a entraîné une augmentation des quantités exportées par rapport à la saison écoulée. Ainsi, les quantités exportées vers l’Espagne ont dépassé les 68 mille tonnes.Cependant, les quantités exportées vers l’Italie et les Etats-Unis ont connu respectivement une baisse de 15% et de 39%.

En ce qui concerne les dattes, les quantités exportées ont baissé, durant mars et avril 2020, de 8700 tonnes par rapport à la même période de l’année écoulée, marquant une baisse de -66,33 millions de dinars. Les prix ont également diminué de 5% durant février 2020.Les quantités exportées vers le Maroc ont régressé de 6,1 mille tonnes.

C’est également le cas de la destination Etats-Unis ( une baisse de 2,8 mille tonnes). Néanmoins, les quantités de dattes exportées vers le Canada et l’Indonésie ont enregistré respectivement une évolution de 81% et de 39%.

Baisse des exportations des produits de la mer

Les exportations des produits de la mer ont chuté de 2300 tonnes, durant mars et avril 2020, par rapport à la même période de l’année écoulée, enregistrant ainsi un repli de 41%( mars) et de 72% (avril), soit une baisse de 44,1 millions de dinars.

Les exportations vers le Japon ont connu une évolution considérable de 183% par rapport à la même période de 2019, soit l’équivalent de 1,1 mille tonnes. Il en est de même pour l’ Arabie Saoudite, le Vietnam et la Thaïlande ( une hausse de 100%).Les quantités exportées vers le Qatar ont également, doublé tandis que celles exportées vers l’Italie ont baissé de 1,1 mille tonnes.

Repli des exportations des légumes

Les exportations des légumes ont enregistré, durant mars et avril 2020, une baisse 400 tonnes, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Malgré la baisse enregistrée, la moyenne des prix des légumes a augmenté, dépassant celle enregistrée en 2019. Cela est du à la stabilité de certains légumes exportés à l’instar des tomates.

Les importations italiennes et françaises de légumes ont diminué par rapport à la même période de l’année précédente, pour l’équivalant mille tonnes par pays. En revanche, les exportations des Pays-Bas et de la Russie ont augmenté de 1,5 mille tonnes au total.