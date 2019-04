La Tunisie et les Etats-Unis ont convenu de contrôler le contenu du certificat d’exportation des produits de la mer et des certificats sanitaires pour l’échange des viandes rouges et blanches et les œufs, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministère précise que les services vétérinaires tunisiens se sont entretenus, vendredi 5 avril, avec une délégation de représentants des administrations relevant des ministères américains de l’Agriculture et du Commerce.

Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre du programme de la visite officielle d’une semaine de la délégation américaine, en vue de renforcer la coopération tuniso-américaine dans le domaine du commerce et de la santé.