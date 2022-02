Les difficultés du secteur de l’agriculture et de la pêche et les principales préoccupations des agriculteurs et des pêcheurs, ont été au centre d’une séance de travail, tenue vendredi, au siège du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, entre le ministre de l’Agriculture, Elyes Hamza, et les membres du bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), dirigés par Abdelmajid Ezzar.

Selon un communiqué de l’organisation agricole, les deux parties ont souligné l’impératif de coordonner leurs interventions afin d’identifier les mécanismes permettant de surmonter certaines difficultés notamment, en matière d’investissement, d’exportation, de pénurie d’eau.

Ils ont également, évoqué, d’après la même source les problématiques liées aux dossiers de terres domaniales, aux circuits de distribution et à la lutte contre la spéculation.