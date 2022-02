Les services à valeur ajoutée lancés par Tunisie Telecom se diversifient de plus en plus pour satisfaire les besoins multiples de sa clientèle.

Lancé depuis la rentrée scolaire 2021/2022, « Rafi9ni by TT » est un service éducatif qui vient renforcer cette panoplie de services.

Destiné aux élèves de l’enseignement primaire, Rafi9ni by TT vise à aider les élèves à réviser leurs cours en mettant à leurs dispositions des exercices et des examens corrigés pour toutes les matières et conformément au programme scolaire.

Pour bénéficier de ce service, l’abonné compose *777#. Les 3 premiers jours de l’abonnement à ce service sont offerts gratuitement par Tunisie Telecom. Par la suite, l’abonné paiera 0,450 millimes par jour et par niveau.

Om KH