Le président de la Coordination nationale pour la rectification du processus de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Fakhreddine Tourjmane, lance un appel au ministère de l’Agriculture, à la présidence du gouvernement et à la président de la République à geler et à dissoudre le bureau exécutif actuel de l’UTAP.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 8 février 2022 à Tunis, Tourjmane estime nécessaire d’intervenir pour sauver l’organisation agricole et de constituer une commission provisoire pour organiser des élections anticipées, en toute transparence et intégrité.

Il appelle également à l’amendement du statut de l’UTAP, lequel “a été actualisé en 2018, conformément aux intérêts personnels des membres du bureau exécutif actuel”, accuse-t-il.

Les autres membres de la Coordination, présents à la conférence, ont eux aussi appelé à ouvrir des enquêtes au sein de l’UTAP, à favoriser une réédition des comptes par les responsables actuels de l’organisation et à mettre fin à la corruption qui nuit à la sécurité alimentaire nationale.

Ils ont affirmé que “leur lutte se poursuivra jusqu’à obtenir gain de cause”, notant que le bureau actuel est composé de 20 membres, dont 12 ne sont pas des professionnels du secteur.

Ils ont dénoncé les agissements du bureau actuel de l’UTAP, notamment en ce qui concerne la signature des accords avec des entreprises privées importatrices des fourrages et des semences, ainsi que la non défense des intérêts des agriculteurs.

La Coordination nationale a été créée depuis octobre 2021, pour rectifier le processus de l’UTAP, à la demande d’un groupe d’agriculteurs et des structures régionales et nationales de cette organisation nationale.