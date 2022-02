Enactus Tunisie a organisé, mercredi 2 février 2022, la finale de la compétition de la seconde édition du Enactus Tunisia Race powered by Tunisie Telecom qui s’est tenue cette année sous le thème ‘‘Tech4COVID’’.

Le Enactus Tunisia Race est dédié aux jeunes porteurs d’idées et entrepreneurs voulant développer ou mettre en œuvre des projets innovants et technologiques pour répondre aux grands enjeux que vit le monde aujourd’hui.

Les solutions proposées devaient avoir des impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux et répondre aux problématiques liées à la pandémie du Covid19.

Après la sélection des candidatures et le bootcamp d’un mois, 6 candidats ont participé à la finale du Enactus Tunisia Race et ont pitché devant un jury composé de dirigeants et chefs d’entreprise. Ces candidats ont été classés selon deux catégories;

Une catégorie accueillant des idées de projets en Early-Stage ou en phase de prototypage et une autre concernant les projets aboutis en Startups ou Entreprises (moins de 2ans).

Les projets qui ont concouru dans la catégorie Early-Stage sont :

• Amicom

• Nadhamni

• StuNjob

Le projet gagnant de la catégorie Early-Stage est le projet StunJob porté par Aziz Chaouch et Badis Lakhdhar.

StunJob est une solution digitale qui offre plusieurs services d’accompagnement qui répondent aux besoins de l’étudiant dès le début du parcours jusqu’à l’embauche et qui a pour objectif de lui améliorer sa situation sociale et économique surtout après la crise de covid-19 : Des annonces de jobs étudiant (part time job, weekend, vacances…), des stages professionnel, location et colocation universitaire, orientation académique, compléments de formation (formation de soft skills), création de CV, bibliothèque en ligne (PFE et mémoires)…

Les projets qui ont concourus dans la catégorie Advanced Stage sont :

• Blaster Ozone Solutions

• Smart Waves

• Zigofiltre

Le projet gagnant de cette catégorie est le projet Blaster Ozone Solutions porté par Ahmed Aziz Chaker. C’est une startup qui produit des appareils de purification d’air utilisant le gaz ozone comme agent désinfectant et qui sont destinés aux établissements recevant du public.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur :

Site Web : http://www.enactus.org.tn

Facebook : https://www.facebook.com/EnactusTunisie/