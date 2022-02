Les réformes structurelles destinées à sauver l’économie nationale ont été au centre de trois réunions ministérielles virtuelles tenues mardi 1er février 2022 sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dans le cadre du suivi des programmes de coopération avec les partenaires techniques et financiers.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence du gouvernement. La première réunion s’est penchée sur le niveau d’avancement de la préparation du programme des réformes prioritaires en vue de conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), avec la participation des ministères concernés et de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La deuxième séance a été axée sur les procédures relatives aux programmes d’appui financier et technique présentés par l’Union européenne, l’Agence française de développement et la Banque allemande de développement (KFW).

Quant à la troisième réunion, elle a concerné l’exposition des grandes lignes du projet de relance de l’économie nationale sur le court terme, et les recommandations avancées par le ministère de l’Economie et de la Planification, en coordination avec les différents départements et structures concernés.