L’histoire des confrontations entre les Pharaons d’Egypte et les Lions de l’Atlas du Maroc restent sur des scores nuls, une victoire de chaque côté et un nul.

Reste que l’équipe marocaine a enregistré, sur les 20 derniers matchs, 17 victoires et 3 matchs nuls, invaincue donc depuis deux ans.

Face à une équipe égyptienne loin de convaincre au vu de ses résultats en phase de groupe de cette édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et en huitièmes de finale, avec 1 match perdu face au Nigéria, et un match nul face à la Côte d’ivoire en huitièmes de finale, elle passe grâce aux tirs au but.

Où regarder les matchs des Quarts de finale du dimanche 30 janvier 2022

16h00 – Egypte – Maroc – Bein Sports 2 et Bein CONNECT en live streaming

20h00 – Sénégal – Guinée – Bein Sports 2 et Bein CONNECT en live streaming