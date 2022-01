Environ 47 957 installations photovoltaïques à usage individuel (résidentiel, agricole…) raccordées au réseau basse tension (BT) ont été installées en Tunisie depuis 2011, permettant une économie de l’ordre de 117,9 millions de dinars sur le coût du combustible, selon les dernières statistiques publiées par la STEG.

“La puissance totale installée depuis 2011, s’élève à 126 mégawatts crête (MWc), ce qui a permis d’éviter 394,5 Ktonnes d’émissions de CO2. En 2021, environ 11 395 installations photovoltaïques à usage individuel ont été installées contre 8 370 une année auparavant, soit une évolution de 36%”.

S’agissant de la répartition régionale des installations photovoltaïques, la région de Sfax arrive en tête avec 28% de la puissance installée, suivie par Tunis (23,6%), la région du centre (17%), celle du sud (13,4%) et la région du nord (9,2%). Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont celles où la demande sur les installations PV a été la plus faible avec des taux respectifs de 4,9% et 3,5%.

Rappelons que la Tunisie ambitionne de produire 30% de l’électricité à partir des énergies renouvelables et de réduire de 45% de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, et ce, en incitant les consommateurs à utiliser davantage les énergies propres.