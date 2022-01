La Banque centrale de Tunisie (BCT) a autorisé les entreprises opérant dans le secteur du numérique à soumissionner aux demandes d’offres publiques en devises étrangères convertibles, et ce dans le cadre des appels d’offres pour les matériels et logiciels importés, annoncés par les acheteurs publics pour l’année 2022. C’est ce que rapporte la Fédération nationale du numérique dans un communiqué publié jeudi 27 janvier 2022.

Toutefois, la BCT conditionne, dans une correspondance adressée à la Fédération (UTICA), cette autorisation au paiement en dinars tunisiens, selon le taux de change à la date de paiement.

La structure patronale a précisé que l’autorisation de la BCT intervient suite à un avis positif du ministère des Finances, au sujet des règlements entre résidents et ce conformément à l’article 21 du Code des changes et du commerce extérieur et après la demande qu’elle a adressé à la banque le 6 décembre 2021, pour une prolongation de la dérogation.

Et de préciser qu’elle a obtenu une prolongation de la dérogation eue en novembre 2018, et prolongée pour les années 2019, 2020, 2021 et dorénavant pour 2022.

” Chaque soumissionnaire est alors appelé à joindre au dossier de soumission la dérogation en pièce jointe ” a noté la fédération faisant remarquer que cette dérogation est aussi transmise à l’Observatoire des Marchés publics et à tous les donneurs d’ordre publics tunisiens.