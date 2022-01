Comme elle toujours fait jusqu’à maintenant, Tunisie Telecom va viser encore à acquérir une expertise technologique de plus en plus pointue afin de se développer davantage et s’adapter à son environnement, tout en s’appuyant sur son potentiel humain.

A ce propos, l’entreprise a mis en place un programme basé sur l’amélioration des capacités de ses employés en leur fournissant plus de formations afin qu’ils suivent le rythme des normes internationales, ce qui est à même de contribuer à augmenter leur rentabilité et celle de la société.

Parallèlement, l’entreprise poursuivra l’amélioration des conditions de ses employés.

Riche de ses 6 000 employés, le fleuron de l’expertise technologique en Tunisie, Tunisie Telecom progresse, évolue et s’adapte à son environnement tout en adoptant de nouvelles expertises.

Le management de la société est convaincu que le développement de son potentiel humain passe forcément par la formation de son personnel ; des formations adaptées et adéquates aux besoins du marché.

L’opérateur national soutient ses employés et investit régulièrement dans l’amélioration de leurs conditions et rémunération. C’est pour cette raison que plus de 12 millions de dinars ont été alloués aux augmentations salariales et primes en 2020.

Par ailleurs, Tunisie Telecom met en place des passerelles de carrières métiers qui permettent à offrir des horizons de carrière en faveur des cadres à expertise métiers, tout en planifiant un programme de montée en compétence et expertise pour s’adapter aux normes internationales.

L’opérateur veut simplifier le quotidien de tous les Tunisiens en accélérant l’adoption du Très Haut Débit et la Transformation Numérique de la société tunisienne.

Tunisie Telecom demeure un grand édifice en Tunisie et poursuivra son parcours jalonné de réalisations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en comptant notamment sur l’expertise de ses salariés et sur leur sens d’appartenance.