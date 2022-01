Après le franc succès de la première phase lancée en Octobre 2016, et de la seconde phase lancée en Mai 2019, Enactus et la Fondation Citi s’associent pour lancer la troisième phase du programme d’entrepreneuriat social « Impact@Work » en Tunisie, mais également en Algérie, au Maroc, et en Egypte.

Le programme « Impact@Work » a été conçu dans l’optique d’autonomiser les jeunes âgés de 18 à 24 ans en les appuyant dans le développement des soft skills et des compétences nécessaires en matière de business, tout en leur permettant de transformer leurs projets en startups à fort impact social, et ce, grâce à des programmes de formation, d’encadrement, d’accompagnement et de mentoring.

En Tunisie, le programme « Impact@Work III » vise à recruter et à mobiliser des étudiants au sein de l’université et des centres de formation professionnelle dans les régions de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir. Enactus Tunisie s’engage ainsi à développer et renforcer les projets portés par ces étudiants ainsi qu’à les soutenir dans la création de leurs Business Models et prototypes, conjointement avec la Citi Foundation. Ces projets seront ensuite implémentés et leurs impacts évalués notamment à travers des compétitions régionales et nationales qui seront organisées dans ce cadre. Les projets les plus impactant bénéficieront d’un programme d’incubation d’une durée de 6 mois.

Lors de ses précédentes éditions, le programme Impact@work a permis à plus de 3510 jeunes étudiants et apprenants âgés de 18 à 24 ans des régions de Tunis, Sousse et Sfax, de créer, de mettre en œuvre et de développer environ 103 projets d’entrepreneuriat social dans divers secteurs d’activités impactant ainsi positivement leurs communautés et créant plus de 180 emplois. De plus, ce programme a favorisé l’insertion professionnelle d’un grand nombre des jeunes diplômés du réseau Enactus au sein des entreprises tunisiennes ainsi que dans plusieurs organismes et structures de l’écosystème entrepreneurial.

« Impact@Work » fait partie de l’approche globale de la Fondation Citi intitulée « Pathways to Progress » (les voies du progrès), visant à préparer la jeunesse à se développer dans l’économie actuelle. Ce programme est la réponse à l’échelle globale de la banque américaine Citi au problème persistant du chômage des jeunes dans le monde.

Déclaration de M. Haykel Belhassine, Country Manager de Citibank Tunisie

« Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec Enactus pour cette 3ème édition du programme, tant en Tunisie qu’à l’échelle régionale. Une nouvelle phase qui vient renforcer notre engagement et la mobilisation de nos collaborateurs pour soutenir les jeunes de notre pays et les accompagner dans le développement de leurs projets, pour un impact social durable et inclusif. Je suis persuadé que cette nouvelle édition s’annonce riche en challenges à relever et success stories à célébrer. »

Déclaration de Mme Khaoula Khedimy Boussama, Présidente et CEO d’Enactus Tunisie

‘’ Le programme Impact@work est une best practice dans la région qui illustre bien la parfaite synergie entre le secteur privé et la société civile. Nous sommes fiers de cette confiance renouvelée et de ce partenariat qui nous offre à la fois les moyens financiers et techniques pour former nos jeunes et les accompagner afin de mettre en place et de développer des projets impactant et à valeurs qui transforment la vie de plusieurs personnes dans notre communauté et qui transforment la vie de nos jeunes, NexGenLeaders !’’

A propos de la Fondation Citi

La Fondation Citi vise à promouvoir le progrès économique et à améliorer la vie des individus dans les communautés à faible revenu à travers le monde. La Fondation investit dans les efforts qui améliorent l’inclusion financière, catalysent les possibilités d’emploi pour les jeunes et qui réinventent des approches pour façonner des villes économiquement dynamiques.

L’approche de la Fondation Citi ‘‘More than philantropy’’ (Plus que de la philanthropie), exploite les compétences considérables de Citi et de ses équipes afin de remplir sa mission et de pousser un leadership éclairé et l’innovation.

A propos d’Enactus Tunisie

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de renforcer les capacités des personnes et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et ce, d’une manière durable sur les plans économique, social et environnemental.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

