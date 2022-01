Il y a 150 ans, une entreprise nationale de télécommunications voyait le jour dans notre pays. Tout au long de cette décennie et demie, elle a fourni au pays et aux Tunisiens tous les services postaux et téléphoniques, en se développant et en se transformant au passage pour devenir aujourd’hui «Tunisie Telecom», une société emblématique et l’un des plus importants acteurs de l’écosystème économique et social du pays.

Tunisie Telecom représente un pilier stratégique du développement du pays, la colonne vertébrale de tous les projets de digitalisation, à travers sa contribution effective au Produit Intérieur Brut de la Tunisie (1,3% du PIB), sa contribution significative à l’emploi, en plus de sa contribution annuelle en termes d’impôts et taxes (500 millions de dinars en 2021).

Outre son rôle économique, Tunisie Telecom assume un rôle social en tant qu’entreprise citoyenne, engagée et responsable dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport, avec un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), notamment en matière de digitalisation.

Tunisie Telecom a pour ambition de se développer et de suivre le rythme du progrès mondial dans le domaine des technologies de la communication et de la digitalisation, notamment en investissant dans l’infrastructure réseaux afin de garantir la meilleure expérience pour ses 6 millions d’abonnés, tout en assurant une couverture totale du territoire tunisien, que ce soit en matière de téléphonie ou d’accès à l’Internet.

Ce développement continu et l’accompagnement rapide de l’évolution technologique dans le secteur des télécommunications ont permis à Tunisie Telecom de remporter plusieurs récompenses, démontrant ainsi la solidité de ses choix technologiques, la force de son réseau et l’expertise de ses employés qui ont su mener l’entreprise aux meilleurs rangs.