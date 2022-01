La première édition du Hackathon “Smart Customs” qui met en compétition 13 idées de projets, visant à développer des solutions innovantes pour moderniser les services douaniers, a été clôturée mercredi 26 janvier 2022, lors d’une conférence de presse tenue au nouveau siège de la Direction générale des douanes à Tunis.

Le Hackathon “Smart Customs” a été organisé les 25 et 26 janvier 2022, par la Direction générale des douanes. Il s’agit d’un challenge qui devrait déboucher sur des solutions numériques innovantes, basées sur les technologies de l’intelligence artificielle, l’internet des objets et l’analyse des données. L’objectif étant de moderniser les méthodes de travail en matière de dédouanement et du contrôle douanier ainsi que des services rendus aux citoyens.

Il a regroupé 60 participants, répartis en 13 équipes composées de startups, d’étudiants et de professionnels sélectionnés parmi 175 inscrits à la compétition qui porte sur trois thèmes centraux, à savoir l’e-dédouanement et la facilitation numérique (simplification et accélération des procédures douanières), le smart contrôle douanier et le smart management douanier.

Parmi les projets en compétition, figurent ceux relatifs au développement d’un système mettant l’intelligence artificielle au service de la douane, un système technologique permettant la détermination géographique des itinéraires des contrebandiers, une application permettant de faciliter l’accès à l’information douanière pour les opérateurs économiques, ainsi qu’une application web pour le dépôt des demandes en ligne et leur confirmation.

Cette compétition regroupe également, des projets de création d’une banque de données numérique relative aux magasins et aires de dédouanement et d’exportation, d’une plateforme de formation en ligne, d’un planeur connecté qui utilise l’internet des objets pour la collecte, le traitement et la transmission des données, d’un module visant à faciliter les tâches des agents et à réduire le temps des procédures, d’une solution de contrôle des services douaniers et d’une application de reconnaissance faciale des passagers.

Les trois projets les plus prometteurs compte tenu de leur faisabilité technique et opérationnelle seront sélectionnés, mercredi après midi, par un jury spécialisé, pour recevoir les Trophées “Smart Customs”. Ils seront par la suite, développés dans le cadre des projets du plan stratégique de la Direction générale des douanes.

Intervenant lors de la conférence de presse, le coordinateur général du Hackathon, le commandant Abdelhakim Labidi a souligné que le Hackathon “smart customs”, vise à offrir une opportunité d’échange entre institutions, experts et spécialistes de plusieurs secteurs, pour partager et explorer les évolutions et les meilleures technologies assurant une numérisation et un comportement optimal, dans le dédouanement et le contrôle des échanges commerciaux transfrontaliers”.

Il a fait savoir “qu’outre les trois projets gagnants qui seront développés par la douane tunisienne, toutes les startups et les équipes participantes, auront la possibilité d’améliorer leurs projets initiaux dans le cadre des projets du plan stratégique de la Direction générale des Douanes”.

Pour sa part, le porte-parole de la douane, Haythem Zaned, a indiqué que “ce Hackathon consacre l’ouverture de la douane sur son environnement administratif et institutionnel mais également sur les startups et le secteur privé, soulignant l’orientation prise par la douane tunisienne vers la transparence et l’ouverture progressive des données”.

” Toujours dans cet esprit d’ouverture, la mise en place du nouveau système d’information de la Douane tunisienne sera finalisée début 2024 et permettra de dématérialiser totalement les services douaniers…L’infrastructure douanière au niveau central a été aménagée pour favoriser cette orientation vers la numérisation des services douaniers. En outre, un travail est en train d’être déployé aux niveaux régional et local pour préparer cette numérisation”.

Il est à noter que le 26 janvier 2022, date choisie par la Direction générale des douanes pour clôturer son Hackathon, coïncide avec la Journée mondiale des douanes célébrée cette année sur le thème “L’accélération de la transformation numérique de la douane, par le développement d’une culture de la donnée et d’un écosystème performant “.