Une convention de partenariat a été signée lundi, entre la startup Unfrauded et la Mutuelle assurance de l’éducation (MAE), dans l’objectif de mettre en place la solution Unfrauded, permettant la détection de la fraude dans le secteur de l’assurance automobile.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de la MAE, Lassaad Zarrouk, a estimé que la compagnie d’assurance consolide, à travers cette convention, sa stratégie digitale et son engagement à soutenir l’entrepreneuriat technologique au service de l’humain et du développement inclusif et durable.

De son côté, Taha Cabani, CEO d’Unfrauded, a insisté sur l’importance de ce partenariat, qui non seulement contribue au rapprochement entre le monde des assurances et celui des startups, mais qui permettra aussi une meilleure performance de l’assurance dans la détection de la fraude grâce aux apports métiers et données communiqués par la MAE, et l’expertise de l’équipe Unfrauded dans la détection de fraude sur le secteur financier.

A propos de Unfrauded

Unfrauded est une startup tunisienne, créée en 2019, ayant comme objectif le développement d’outils pour la détection de la fraude dans le secteur financier en utilisant les technologies de l’intelligence artificielle.

Cette détection se fait en exploitant les données de l’assurance et en explorant des informations et des corrélations auparavant inconnues.

A propos de MAE:

La Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE) est une assurance créée en 1962 qui, dans sa première période, a orienté son activité vers l’assurance automobile pour les enseignants mais qui a élargi son activité au fil du temps, pour inclure d’autres branches destinées à différentes catégories de clients.