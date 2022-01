Un nouveau concours international sur le thème “Mes mots pour le dire” est ouvert aux Francophones et Francophiles des cinq continents sans critère d’âge, de nationalité, ou de territoire.

Ce concours, initié par la Maison des Francophonies de Berlin, est soutenu par le Réseau International des Maison des Francophonies (RIMF) en association avec le Dictionnaire des Francophones. Il est soutenu par les 40 membres du RIMF, TV5 Monde, et le ministère de la Culture via la Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Les participants à ce concours, ouvert le 5 novembre 2021, sont invités jusqu’au 15 février 2022 à partager dans une vidéo, d’une durée minimale de 60 secondes et maximale de 90 secondes, leur mot ou expression préférée.

Le jury international se réunira dans les jours suivants et les résultats seront proclamés pendant la “Semaine de la langue française et de la Francophonie” du 12 au 22 mars 2022.

Tous les projets reçus respectant les critères de participation sont admissibles aux différents prix. Vingt prix de 350 euros ainsi qu’une liseuse numérique sont offerts aux meilleures vidéos grâce aux contributions des nombreux partenaires.

Les candidats sont invités ” à faire preuve d’invention, d’originalité, d’humour ” en puisant dans les ressources du Dictionnaire des Francophones (DDF), un outil numérique évolutif et participatif qui contient plus de 500 000 termes issus de toute la Francophonie.

Chaque candidat devra choisir le mot ou l’expression favoris, au regard notamment du contexte et des spécificités de son territoire. Dans une seconde étape, il procédera à illustrer sa vidéo et expliquer en quoi cette expression le touche particulièrement.

Parmi les critères de sélection, les vidéos doivent être tournées en mode paysage et dans une définition HD puis postées sur une plateforme vidéo en mode privé (exemple Youtube ou Vimeo).

Les organisateurs soulignent que les vidéos contenant des musiques, photos, reproductions d’œuvres, ou autres vidéos qui ne nous sont pas libres de droit ne pourront être acceptés.

Les vidéos retenues seront largement diffusées sur ce site internet ainsi que sur les sites du réseau des divers partenaires.

Pour plus d’information sur le concours ainsi que le formulaire de participation, les personnes intéressées peuvent consulter le lien suivant : https://www.francophonies.de/concours/

” Mes mots pour le dire ” est un concours qui a pour objectif de favoriser une meilleure connaissance des diverses communautés qui composent la francophonie et d’en valoriser la diversité.

Ce projet vise à illustrer le dynamisme et l’engagement des personnes qui utilisent le français comme langue maternelle ou seconde pour exprimer leur appartenance à cette francophonie. Il vise également à donner une voix à tous les francophones et francophiles, même ceux vivant à l’extérieur des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).