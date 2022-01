L’Allemagne profitera cette année de sa présidence des principales économies du Groupe des Sept (G7) pour transformer le groupe en “un noyau d’un club climatique international”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz au Forum économique mondial (“Agenda de Davos”), cité par le réseau des journalistes CLEW (Clean Energy Wire).

“Ce que nous voulons réaliser, c’est un changement de paradigme dans la politique climatique internationale. Nous n’attendrons plus les plus lents et les moins ambitieux. Au lieu de cela, nous donnerons l’exemple et nous transformerons l’action climatique d’un facteur de coût en un avantage concurrentiel, en convenant de normes minimales communes”, a déclaré Scholz.

Le chancelier a ajouté que l’Allemagne ne cherche pas à transformer ce groupement en un club exclusif. “En abordant le transfert de technologie et le financement climatique, nous espérons embarquer les économies en développement et émergentes”, a-t-il dit, relevant que “l’hydrogène vert serait un excellent exemple”.

“Le club du climat travaillerait sur une compréhension commune de ce qu’est réellement l’hydrogène vert et coordonnerait les investissements. Cela serait bénéfique pour un pays comme l’Allemagne avec une base industrielle forte et une forte demande énergétique, et aussi pour “ceux qui deviendraient les principaux producteurs d’hydrogène vert, à savoir les économies émergentes et les pays en développement”, a déclaré Scholz.