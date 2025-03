Ligue des Nations : L’Allemagne bat l’Italie et atteint les demi-finales après une victoire 5-4 au cumul

Neuf ans après sa demi-finale perdue à l’Euro-2016, l’Allemagne retrouve le dernier carré d’une compétition internationale, la Ligue des nations, après avoir éliminé l’Italie dimanche à Dortmund en quarts (5-4 au cumul aller/retour), avec l’avantage de recevoir le Final 4.

Pour une place en finale à l’Allianz Arena munichoise (65.000 spectateurs sans les tribunes debout), les hommes de Julian Nagelsmann affronteront le Portugal à Munich, alors que l’autre demi-finale se jouera à Stuttgart (54.000 places).

Eliminée dès la phase de groupes des Coupes du monde 2018 et 2022, en huitièmes et en quarts de finale des Championnats d’Europe 2021 et 2024,l’Allemagne a fait un nouveau pas dans son rétablissement en atteignant les demi-finales de la Ligue des nations, compétition biennale instaurée par l’UEFA en 2018.

Jeudi à Milan, dans le mythique stade San Siro, ils étaient allés s’imposer 2 à 1 à l’aller, pour décrocher le premier succès de la Mannschaft en terre italienne contre la Nazionale depuis 1986.

Dimanche, dans le Westfalenstadion de Dortmund et ses 65.000 spectateurs (contre 81.365 en configuration classique avec les tribunes debout), Julian Nagelsmann voulait continuer à retisser le lien avec le public allemand, un peu perdu depuis le dernier sacre mondial en 2014, mais réapparu au cours de l’Euro-2024.

Ses joueurs n’ont pas laissé un moment de répit aux Italiens, asphyxiés par le pressing très haut en première période.

Joshua Kimmich a ouvert le score sur penalty à la 36e minute, Jamal Musiala a doublé la marque pour les Allemands qui ont ajouté un troisième but signé Tim Kleindienst à la 45e minute. Moise Kean a marqué aux 49e et 69e minutes pour l’Italie, qui a évité la défaite grâce à un but marqué à la 95e minute par Giacomo Raspadori sur penalty.