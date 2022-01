Les prochaines échéances bilatérales entre la Tunisie et l’Algérie et la coopération dans divers domaines ont fait l’objet d’un appel téléphonique entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et son homologue algérien, Ramtane Lamamra, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Au cours de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont souligné l’importance de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, citant en particulier, la haute commission mixte tuniso-algérienne, dont la date sera fixée ultérieurement.

La tenue de la haute commission mixte va impulser la coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial, économique, industriel et énergétique, estiment les deux ministres.

Elle contribuera également à relever les nouveaux défis imposés par la pandémie de Covid-19, assurant que cet événement est une occasion d’explorer des opportunités prometteuses et d’enrichir davantage le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays.