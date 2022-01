Historiquement et sur 5 rencontres entre les deux équipes, 4 matchs nuls et une victoire pour le Nigéria. Dans l’état actuel de l’équipe de Tunisie, avec 2 matchs perdus sur les 3 matchs joués au cours de cette édition de la CAN et la moitié de l’effectif contaminés Covid-19, il faut un miracle pour les Aigles de Carthage.

Le Nigeria a remporté 12 de ses 14 derniers matches de la Coupe d’Afrique des Nations, remportant chacun de ses quatre derniers matchs consécutifs.

Les Super Eagles ont été la seule équipe à obtenir, au cours de cette édition de la CAN, le maximum de points en phase de groupes. Le Nigéria a été champion d’Afrique en 1980, 1994 et 2013.

Les Aigles de Carthage ont eu toutes les difficultés du monde pour assurer leur qualification aux huitièmes de finale qu’ils n’ont atteint qu’en tant que l’une des quatre meilleures troisièmes équipes.

L’équipe de Tunisie a raté tous les penaltys, 1 à chaque match, aucun des trois joueurs n’a réussi à marquer.

Une équipe qui devra se contenter de faire un groupe parmi les joueurs non contaminés. Les champions de 2004 vont devoir trouver toute l’énergie nécessaire pour faire bonne figure ce soir face au favori Nigérian.

dimanche 23 janvier 2022

20h00 – Nigeria – Tunisie (Stade Roumde Adjia, Garoua) – Bein Sports 1 et Bein CONNECT en live streaming