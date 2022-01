La Faculté de Médecine de Sfax a organisé vendredi une cérémonie de lancement du premier centre de recherche et de simulation médicale en Tunisie, financé par l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis moyennant un enveloppe estimée à 14,5 millions de dinars.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir a indiqué que ce projet, le premier du genre dans l’histoire de la Tunisie et de l’Université tunisienne, est un pole de santé par excellence en matière de recherche universitaire et d’innovation technologique par le biais de la simulation, indiquant que la Faculté de médecine de Sfax a reçu en 2016 le prix du Président de la République dans le domaine de la recherche.

Il a ajouté que ce centre permettra de soutenir et développer l’échange d’expériences entre la Tunisie et les universités américaines, et contribuera à une plus grande ouverture de l’Université de Sfax sur son environnement économique.

De son côté, le président de l’université de Sfax, Abdelwahed Makni, a salué cette initiative la première du genre en Tunisie dans le domaine de la formation médicale, soulignant que ce centre constitue ” le premier noyau de coopération entre la Faculté de Médecine de Sfax, les institutions académiques et les centres de recherche universitaires tunisiens et les universités américaines afin de faciliter l’échange d’informations et d’expériences qui s’appuient sur l’innovation et la recherche.

Pour sa part, l’ambassadeur américain en Tunisie, Donald Bloom, a précisé que ce projet permettra de faire de la région de Sfax un pôle médical en fournissant les ressources nécessaires aux médecins et chercheurs pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles.