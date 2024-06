Tunis, 12 juin 2024 – La South Mediterranean University (SMU) franchit une nouvelle étape dans son engagement à former des professionnels de la santé avec le lancement de la Mediterranean School of Health (MSH) et l’inauguration de son centre de simulation moderne, “MSH Clinic – Simulation Center”.

Cet événement a réuni des membres du corps professoral, des étudiants et des partenaires de l’industrie pour célébrer l’ouverture d’une nouvelle ère de formation en santé. La MSH vise à offrir des programmes d’études dans les métiers de la santé, tout en intégrant les dernières technologies et pratiques pédagogiques.

MSH Clinic – Simulation Center : un environnement d’apprentissage immersif

Au cœur de la MSH se trouve le MSH Clinic – Simulation Center, un centre de simulation de pointe doté de technologies de pointe qui reproduisent des scénarios médicaux réalistes. Les étudiants pourront ainsi acquérir une expérience pratique dans un environnement sûr et contrôlé, les préparant à relever les défis du monde réel de la pratique médicale.