Les flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré un rebond 77% au cours de l’année 2021, pour atteindre environ 1 650 milliards de dollars américains, contre 929 milliards de dollars en 2020, dépassant ainsi leur niveau pré-COVID-19. C’est ce que nous apprend un nouveau rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) intitulé “Investment Trends Monitor” publié mercredi 19 janvier 2022.

Basée à Genève, la CNUCED estime que la reprise demeure cependant très inégale, expliquant au passage que «… le financement des infrastructures est en hausse en raison des plans de relance, mais l’activité d’investissement dans les installations nouvelles reste faible dans tous les secteurs industriels ».

Plus de 500 milliards de dollars pour les économies développées

Ainsi, « sur l’augmentation totale des flux mondiaux d’IDE en 2021 (718 milliards de dollars américains), plus de 500 milliards de dollars, soit près des trois quarts, ont été enregistrés dans les économies développées. Les économies en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA) ont connu une croissance plus modeste », souligne le rapport.

Dans cet ordre d’idées, Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la CNUCED, indique que la reprise des flux d’investissement vers les pays en développement est encourageante, mais la stagnation des nouveaux investissements dans les pays les moins avancés dans les industries importantes pour les capacités de production et les secteurs clés des objectifs de développement durable (ODD) – tels que l’électricité, l’alimentation ou la santé – est une cause majeure de préoccupation.

Selon le rapport de la CNUCED, les secteurs des infrastructures ont la une forte confiance des investisseurs, soutenue par des conditions de financement à long terme favorables, des plans de relance et des programmes d’investissement à l’étranger.

Par contre, la confiance des investisseurs dans l’industrie et les chaînes de valeur mondiales reste faible.

En 2021, la Chine a enregistré une augmentation de 20% en IDE, atteignant un record de 179 milliards de dollars, indique le rapport. Idem pour les autres pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est (en hausse de 20%).

Quant aux Etats-Unis, ils ont capté à eux seuls 323 milliards d’investissements, soit une hausse de 114% en raison d’une vague de fusions et acquisitions qui ont presque triplé durant l’année écoulée.

Les investissements vers l’Union européenne se sont accrus de 8%, soit nettement en dessous de leurs niveaux d’avant-pandémie dans les grandes économies.

Les perspectives des IDE mondiaux en 2022 sont positives, mais il est peu probable que le taux de croissance de rebond de 2021 se répète, selon le rapport.

« Les nouveaux investissements dans le secteur manufacturier et les chaînes de valeur mondiales restent à un faible niveau, en partie parce que le monde a connu des vagues de la pandémie de COVID-19 et en raison de l’escalade des tensions géopolitiques », explique James Zhan, directeur des investissements et des entreprises à la CNUCED.

Toujours selon lui, il s’écoule un temps entre la reprise économique et la reprise des nouveaux investissements dans la fabrication et les chaînes d’approvisionnement ».