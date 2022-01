Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) demande, dans une déclaration jeudi 20 janvier 2022, à la présidence du gouvernement, au ministère des Finances et à la Commission des biens confisqués d’intervenir rapidement pour régler la situation de la société Cactus Prod, suite à la décision du personnel de l’établissement de mener un sit-in ouvert au siège de la société à partir de ce jeudi.

Le SNJT réclamé aussi de nommer une personne compétente à la tête de l’établissement, demandant l’ouverture d’une enquête sur la mauvaise gestion, les dépassements financiers et les recrutements suspects.

Le syndicat demande le versement des salaires des journalistes et de tout le personnel, ainsi que le paiement de leur couverture sociale et leurs cotisations dans les plus brefs délais, appelant au rééchelonnement des dettes de la société pour garantir sa pérennité.

Il a, en outre, souligné la nécessité de récupérer tout l’équipement de la société “Cactus Prod” et d’assurer son maintien au siège officiel de la société, à Charguia II, après que la mandataire a transféré illégalement l’équipement appartenant à l’Etat vers un autre local.

Le personnel de Cactus Prod a annoncé la poursuite de ses mouvements pour sauver son établissement confisqué et défendre ses droits.

Le SNJT a, par ailleurs, rappelé que le personnel de Cactus avait mené plusieurs rassemblements de protestation tout au long de la semaine précédente car ils ont reçu un demi salaire et leur couverture sociale n’a pas été payée, outre la confiscation de tout le matériel de la société et la vente de ses voitures aux enchères publiques.

“Malgré le limogeage de la mandataire qui est désormais chargée uniquement de la gestion des affaires de l’établissement de manière provisoire, celle-ci continue encore de harceler le personnel et créer des tensions”, ajoute la même source.