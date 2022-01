Les travaux de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes ont été au centre d’une réunion, lundi 17 janvier 2022, à La Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, et la présidente de cette instance, Faouzia Yaacoubi Mellouli.

A cette occasion, cette dernière a présenté le plan d’action de l’Instance pour l’exercice 2022, ainsi que les principales revendications des blessés de la révolution, en particulier ceux dont les noms figuraient sur la liste définitive.

Citée dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden a souligné la détermination de son cabinet à soutenir les efforts de cette instance ” jusqu’au règlement de tous les dossiers, conformément à la loi “.

La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution a été publiée le 19 mars 2021 au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) après plusieurs mois de retard. Elle comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.

—————-

Articles en relation :

La liste des martyrs et blessés de la Révolution publiée au JORT fait des mécontents

Les familles des martyrs et blessés de la révolution ont déposé 2 500 recours auprès du TA (Bouderbala)

Pourquoi cette insistance pour la publication de la liste des martyrs et blessés de la Révolution?

Tunisie : Le Conseil des droits de l’Homme exige la publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution