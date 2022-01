L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a enregistré une évolution de 59% des placements réalisés durant 2021, soit 2486 recrutés tunisiens contre 1562 recrutés en 2020.

Ces recrutements ont touché le secteur de la santé avec 978 cadres de la santé qui se situe à la tête des recrutements représentant ainsi 39% des placements réalisés, suivi du secteur de l’éducation avec 409 enseignants puis le secteur des services avec 334 recrutés, les activités culturels, sociales et activités sportives avec 231 recrutés, puis l’administration avec 155 recrutés, et l’informatique et la communication avec 123 recrutés.

Les pays Arabes occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 1004 recrutés soit 40% du total des recrutements viennent ensuite les pays européens avec 940 recrutés puis les pays américains et asiatiques avec 347 recrutés enfin les pays africains 127 recrutés.

Ainsi l‘Allemagne est en tête des pays en matière de recrutement de compétences ayant contracté avec 394 recrutés dont 386 cadres paramédicaux, suivie de la France avec 336 recrutés notamment dans les domaines de l’informatique, de la santé, de l’administration et des services, puis l’Arabie Saoudite avec 319 cadres de la santé et de l’enseignements et du sport, ensuite le Canada avec 314 recrutés dans le domaine du paramédical, de l’enseignement et des services, puis les Emirats Arabes Unis avec 250 cadres dont la plus part des professeurs , et le Qatar avec 205 recrutés, dont la plupart sont des cadres paramédicaux.

Au vu de la situation épidémique et de son impact sur le monde et afin de permettre aux candidats de trouver des opportunités d’emploi à l’étranger, l’Agence Tunisienne de Coopération Technique a organisé durant l’année 2021 des missions de recrutement virtuelles entre des candidats tunisiens et des employeurs étrangers dans le but d’embaucher des talents Tunisiens à travers l’utilisation des moyens et les techniques de communication à distance et de visioconférence.

A cet effet, l’ATCT a organisé 27 entretiens virtuels au profit de plusieurs candidats et 082 épreuves théoriques et pratiques ont été réalisées en ligne et 07 entretiens face à face.

L’Agence a également reçu 131 offres de recrutement dans diverses spécialités.

Dans le cadre de la coopération bilatérale et tripartite et afin de renforcer des relations de partenariat entre les pays du Sud, 09 sessions de formations ont été organisées au profit de 133 participants des pays africains et arabes pour le renforcement de leurs capacités. Parmi lesquels des missions d’immersion au profit de 13 cadres de l’Agence guinéenne de coopération technique pour approfondir leurs connaissances techniques en s’inspirant de l’expérience tunisienne tout au long du processus de promotion des exportations, et 03 visites d’études ont été organisées au profit de 04 cadres des îles des Comores afin de s’inspirer de l’expérience de la Tunisie en matière de coopération technique à travers l’ATCT et une visite d’étude pour renforcé les capacités d’un cadre dans le domaine de la gestion des déchets.

L’Agence a envoyé 124 experts pour effectuer des missions de court et moyen terme afin d’apporter une assistance technique dans plusieurs domaines tels que l’éducation, l’ingénierie de la formation, l’agriculture, le génie civil, le génie rural, la qualité, la coopération technique, les médias et la communication et l’environnement. Ceci dans le cadre de la coopération avec ses différents partenaires et bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque islamique de développement (BID), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation arabe pour le développement agricole, les Programme des Nations Unies pour le développement, l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) le Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD), la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)…

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 21 030 coopérants et experts tunisiens au 31 décembre 2021.