Cette quatrième journée verra l’entrée en lice du Groupe F dirigé par la Tunisie et comprenant le Mali, la Mauritanie et la Gambie.

Pour Maher Kanzari Kanzari “même le nul est un résultat positif, car l’équipe du Mali regorge de joueurs talentueux évoluant dans les clubs européens les plus en vue, ce qui en fait un concurrent difficile”. Il a indiqué que “l’esprit d’équipe, le jeu collectif, la rigueur tactique et l’intelligence sur le terrain sont les traits les plus marquants qui distinguent l’équipe nationale tunisienne de son rival malien et du reste des équipes du groupe F, à savoir la Mauritanie et la Gambie”.

Le premier match de la journée opposera la Tunisie au Mali à LIMBE à partir de 14h.

Où voir les matchs ?

Les matchs seront diffusés en Live sur Bein Sports et en streaming sur Bein Connect.

Le choc de la journée opposera le tenant les Aigles de Carthage à l’équipe du Mali.

• 14h : Tunisie / Mali sur Bein Sports 1

• 17h : Mauritanie / Gambie sur Bein Sports 1

• 20h : Guinée Equatoriale / Cote d’ivoire sur Bein Sports 2