L’Algérie entamera aujourd’hui la compétition africaine, mettant en jeu son titre de dernier champion d’Afrique, l’objectif étant de garder le titre et le ramener encore une fois à Alger.

“On arrive à une nouvelle CAN, nous sommes les tenants du titre, mais cela ne veut pas dire qu’on va gagner encore une fois, ce sera plus dur que la dernière CAN en Egypte. Notre ambition est grande pour rééditer ce que nous avons réalisé en 2019 “, a affirmé Mahrez, lors d’une conférence de presse tenue au stade de Japoma de Douala.

Pour le coach des fennecs ” Nous devons bien démarrer le tournoi, comme on l’avait fait en 2019 en Egypte. Il va falloir être présents sur tous les plans. Si la Sierra-Leone se retrouve aujourd’hui dans cette phase finale, c’est qu’elle a réalisé de bons résultats. On considère tout le monde, car si demain on baisse la garde, on va le payer cher. On doit prendre cette équipe très au sérieux”.

Pour l’équipe de la Sierra Leone “C’est notre première CAN après 25 ans d’absence, cela fait longtemps. Nous allons faire en sorte de représenter dignement les couleurs de notre pays. Nous sommes prêts à prouver au monde que nous sommes revenus avec des joueurs talentueux “, a indiqué le sélectionneur John Keister lors d’une conférence de presse, tenue au stade de Japoma.

Groupe E : Algérie – Sierra Leone – Guinée Equatoriale – Cote d’ivoire

Groupe D : Nigéria – Egypte – Soudan – Guinée Bissau

Où voir les matchs ?

Les matchs seront diffusés en Live sur Bein Sports et streaming sur Bein Connect.

Le choc de la journée opposera le tenant du Titre l’Algérie à la Sierra Leaone et le Nigéria à l’Egypte.

• 14h : Algérie Vs Sierra Leone – Bein Sports Max 2, Max 1

• 17h : Nigéria Vs Egypte – Bein Sports Max 2, Max 1

• 20h : Soudan Vs Guinée Bissau – Bein Sports Max 2, Max 1