“Tfanen Takwin” le cycle pilote euro-tunisien d’une année de formation composée de cours et de stages et destinée aux professionnels culturels en Tunisie a démarré depuis janvier 2021 avec 20 candidats.

En plus des 6 mois de cours, chaque candidat bénéficie d’un stage en Tunisie suivi d’un deuxième en Europe dans une structure culturelle qui correspond à ses aspirations professionnelles.

Après la finalisation des deux stages, chaque candidat est appelé à rédiger un rapport final et à le soutenir devant un jury pour clôturer ce cycle.

Premières soutenances de Tfanen Takwin

Six (6) premiers candidats ont été réunis le 19 décembre 2021 au Goethe-Institut Tunis pour présenter leurs soutenances de fin du cycle face à un jury composé des deux projects managers et responsables pédagogiques, en l’occurrence Elsa Despiney et Sami Faiz qui étaient accompagnés de partenaires internationaux.

Les 6 candidats qui ont présenté leurs soutenances sont : Nouha Ben Lahbib, Ahmed Charfi, Valeria Meneghelli, Dhouha Abdelghani, Wissem Tlili et Héla Chabchoub Ben Hamadi. Chacun de ces candidats a finalisé ses deux stages en Tunisie et en Europe. Ils ont tous fait part de leurs expériences respectives tout au long du cursus Tfanen Takwin.

Ces soutenances couronnent pour les 6 premiers candidats la fin du cycle Tfanen Takwin.

Les 14 autres candidats seront également répartis en deux groupes selon leurs dates de fin de stage afin qu’ils présentent à leur tour leurs soutenances. Les soutenances du 2ème groupe de candidats sont prévues pour le 26 février 2022 et celles du 3ème groupe sont prévues pendant le mois de mars (date à préciser ultérieurement).

Les 3 journées de soutenances seront couronnées par une fête de fin de formation qui réunira les 20 candidats au dernier week-end du mois de mars 2022.

Stages en Europe : Aperçu sur l’actualité des stages

Dix (10) candidats ont aujourd’hui finalisé leurs stages en Europe. Une candidate est actuellement en stage à Lyon (France) et les autres candidats ont préparé leurs départs à partir du 10 janvier 2022.

Plusieurs structures culturelles ont accueillis les candidats de Tfanen Takwin dont Philomena+ (Vienne, Autriche), le 360 paris music factory (Paris, France), Cineteca Milano (Milan, Italie), Museo Arqueologico Nazionale di Napoli (Naples, Italie), Ars Electronica (Linz, Autriche), La Fondation de la maison de Tunisie (Paris, France), Soilfilms (Berlin, Allemagne), Campo arqueologico de Métrola (Métrola, Portugal), Circulo de Bellas Artes (Madrid, Espagne), Archimed (Lille, France) et la Caravane des dix mots (Lyon, France).

D’autres villes en Europe accueilleront les prochains participants notamment en Belgique.

Cycle pilote euro-tunisien d’une année de formation composée de cours et de stages destinée aux professionnels culturels tunisiens, Tfanen Takwin est soutenu par Tfanen-Tunisie Créative, un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du ministère des affaires culturelles.

Le projet Tfanen Takwin est une collaboration du réseau Eunic (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council et piloté par le Goethe-Institut Tunis.