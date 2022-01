La pièce “Mémoire” mise en scène par le duo Slim Sanhaji et Sabah Bouzouita sera présentée les 7, 8 et 9 Janvier 2022, au Théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture.

Coproduite par Artis Production et le Théâtre de l’Opéra, “Mémoire” est une adaptation libre de la pièce ‘’la jeune fille et la mort‘’ du dramaturge argentin Ariel Dorfman, un rescapé du régime de Pinochet.

La copie tunisienne est mise en scène d’après un texte de Sabah Bouzouita qui est également au casting aux côtés de Ridha Boukadida et Abdelkader Ben Said.

Aux Journées Théâtrales de Carthage 2021, la pièce a remporté le Prix Nejiba Hamrouni pour la liberté d’expression, décerné par le SNJT dans la la section parallèle.

La pièce est un huit clos mettant en scène les conséquences de la perversité d’un régime dictatorial. Elle traite de l’éternel conflit entre justice et devoir de mémoire, de la destruction de l’homme par l’homme et de sa capacité à affronter des situations extrêmes.

Un procès solitaire que mène la victime ” Kenza ” contre son tortionnaire ” Doc.Trilli ” d’une part et en même temps contre son époux ” Maitre Morthada ”

” Kenza ” et ” Morthada ” vivent dans une maison de retraite ou un asile psychiatrique, un soir ” Doc.Trilli ” visite les lieux et ” Kenza ” croit reconnaître en cet homme son tortionnaire et pour dépasser les tortures subies, elle le prend en otage dans le but de lui arracher une confession.

Entre mensonge et vérité, entre doute et certitude, en évoquant les cicatrices, l’horreur, la folie, la lâcheté, les trois personnages fantômes se débattent dans une absurdité mortelle.

La pièce d’Ariel Dorfman a été présentée en avant-première, en 1991, au Chili. Dans cette oeuvre, l’auteur revient sur un thème important de l’histoire moderne celui des traumatismes et les injustices subies par les victimes des dictatures en Amérique latine.

“La jeune fille et la mort” a fait l’objet d’une adaptation cinématographique du réalisateur franco-polonais Roman Polanski dans un film du même nom. “Death and the Maiden” est un long-métrage de fiction (103′) sorti en 1994 qui est une coproduction franco-américaino-britannique à laquelle le dramaturge argentin a contribué dans l’écriture du scénario.