Le mois de novembre 2021 a été caractérisé par une hausse relative des températures. La température moyenne générale (24 stations principales) a été légèrement supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (1981-2010), avec un écart de (+0,4°C), selon le Bulletin climatologique mensuel de novembre 2021, publié jeudi, par l’INM.

Concernant la pluviométrie, le mois de novembre de cette année a été déficitaire de 50 % par rapport au cumul mensuel de référence. Cela classe novembre 2021 parmi les mois de Novembre les plus secs.

Hausse relative des températures

Les moyennes mensuelles de la température ont varié entre 11,6°C à Thala et 19,6°C à Medenine. La température moyenne sur toute la Tunisie a été de 16,5°C et elle était supérieure à la normale (16,1°C), avec un écart de (+0,4°C).

Au début de la première semaine de novembre 2021, la température était élevée par rapport aux moyennes de référence, surtout pendant le troisième jour du mois, lorsque la plupart des régions ont connu une hausse remarquable. De nouveaux records au niveau des températures maximales ont été enregistrés, soit 32,1°C à Zaghouan (30,5°C le 14/11/1996), 30,3°C au Kef (30,2°C le 05/11/2012) et 32,4°C à Monastir (31,7°C le 04/11/1998). Pour le reste du mois, les températures ont été généralement voisines des moyennes de référence, à l’exception de la dernière semaine du mois, où la plupart des régions ont connu une baisse notable des températures.

Les températures maximales ont varié entre 15,9°C à Thala et 24,6°C à Medenine. La moyenne sur toute la Tunisie a atteint 21,6°C (moyenne de 24 stations principales ) et elle a dépassé la moyenne de référence des mêmes stations avec un écart de (+0,5°C).

Les moyennes mensuelles des températures minimales du mois de novembre ont varié entre 7,1°C à Kasserine et 15,7°C à Jerba, et la moyenne globale des 24 stations de référence (11,4°C) a été supérieure à la normale globale (11,1°C) avec un écart de (+0,3°C).

Pluviométrie déficitaire en novembre 2021

La pluviométrie du mois de novembre 2021 a été déficitaire. Le bilan total du mois a été de 497,5 mm, alors que le cumul des normales des mêmes stations est de 994,8 mm, ce qui représente un déficit de 50%.

Ce manque de précipitation a varié d’une station à une autre à l’exception de Tozeur et Kébili où on a respectivement dépassé les normales.

Quant aux vents, ils étaient généralement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté durant la période du 27 au 29 novembre 2021 sur la plupart des régions, où la vitesse maximale a varié de 60 km/h à Médenine, à 86 km/h à Nabeul et des pics ont été atteint le 29 novembre, soit 97 km/h à Bizerte, 101 km/h à Tabarka et 104 km/h à Thala.