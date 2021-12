Le bureau régional de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) à Tataouine a organisé, mercredi 29 décembre 2021, une journée d’information sur “les obligations fiscales et les mécanismes de financement de la formation continue des petites et moyennes entreprises”.

A cette occasion, le directeur régional du bureau de contrôle des impôts à Tataouine, Habib Jliti, a indiqué que 80% des contribuables dans la région sont soumis au régime forfaitaire, et qu’il existe un réel besoin de formation en matière de fiscalité et d’imposition à l’adresse des dirigeants des PME.

Pour sa part, le directeur régional du Centre de formation continue et de promotion professionnelle, Farhat Bssissa, a déploré “le manque d’engouement des chefs d’entreprise vis-à-vis de ces sessions de formation dispensées à titre gratuit”.

De leurs côtés, certains participants ont appelé à la numérisation de ce domaine en vue d’une meilleure transparence et dans le but de faire rupture avec les longues lignes d’attente devant les guichets d’impôts, mettant en cause le caractère bureaucratique de l’opération de déclaration des impôts.