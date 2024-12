La CONECT plaide pour un soutien accru aux PME et une fiscalité équitable

Le Conseil d’administration de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé à l’amélioration du climat d’affaire et à soutenir les PME, outre l’adoption d’une fiscalité équitable et la promotion des valeurs de durabilité.

La réunion du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la Confédération, qui s’est tenue récemment sous la tutelle du président de l’organisation, Aslan Ben Rajeb, a examiné les problèmes sectoriels régionaux et a présenté un exposé sur les diverses activités des structures relevant de l’organisation, selon un communiqué publié lundi.

Au cours de la réunion, les participants ont souligné que le climat d’affaires devrait être amélioré, en offrant des conditions et des opportunités adéquates pour soutenir l’activité économique, y compris la mise en place d’un système fiscal équitable, permettant d’élargir l’assiette des contribuables.

L’organisation a proposé d’adopter un modèle de développement qui consacre l’égalité et permet de contribuer à la création de richesse pour tous, en augmentant la compétitivité de l’économie tunisienne et en facilitant aux PME l’accès aux marchés publics.

La Conect a recommandé de soutenir le financement des PME, à travers le renforcement de la pérennité des entreprises, tout en leur assurant l’accès aux sources de financement, compte tenu de l’impact de la nouvelle législation notamment la loi sur les chèques.

Les membres de l’organisation ont appelé à l’adoption de solutions alternatives et efficaces pour assurer la pérennité de leurs activités, exprimant la volonté de s’engager dans un dialogue constructif en faveur d’un développement juste et responsable.

La CONECT a recommandé d’accroître la compétitivité de l’économie nationale et de renforcer le rôle des entreprises, en développant un système novateur.

Elle a souligné l’importance de soutenir la reconversion du tissu industriel à l’industrie 4.0 en adoptant des politiques numériques qui stimulent l’innovation et la préparation au passage à l’industrie 5.0, axée sur l’être humain et la durabilité.

Elle a également souligné l’importance pour les entreprises privées tunisiennes de faire face aux défis climatiques, en s’adaptant aux engagements environnementaux internationaux, notamment, la taxe carbone ainsi que des politiques consacrant la responsabilité sociétale des entreprises.

Cette mesure pourrait renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés mondiaux et assurer leur capacité à s’adapter aux normes environnementales mondiales.

L’organisation a exprimé sa volonté de promouvoir le développement économique et social à travers des partenariats constructifs et fructueux et des propositions novatrices ainsi qu’une contribution efficace à la formulation de politiques bénéfiques pour tous.