Le ministère des Technologies de la communication a indiqué, mardi, dans un communiqué la nomination de Mohamed Taher Missaoui, au poste de président de l’Instance nationale des télécommunications (INT).

Mohamed Taher Missaoui, est notamment docteur-ingénieur en télécommunications. Il a occupé plusieurs postes dans ce secteur. Il a été particulièrement enseignant chercheur et directeur des études à l’Ecole supérieure des communications de Tunis (SUP’COM), ainsi que membre du collège de l’INT, et directeur de plusieurs projets relatifs aux réseaux, et à l’infrastructure des télécoms en Tunisie et à l’étranger.

Il est auteur de plusieurs publications dans le domaine des TIC.