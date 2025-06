Le Conseil d’Administration de BNA Assurances, filiale de BNA BANK et acteur majeur du paysage assurantiel tunisien, s’est réuni le vendredi 23 mai 2025, et a procédé à la nomination de Monsieur Faker RAIS au poste de Directeur Général. Cette nomination prend effet à compter du 10 juin 2025. Monsieur Faker RAIS succède à Monsieur Mohamed Skander NAIJA, appelé à de nouvelles responsabilités dans le secteur financier, après avoir contribué de manière significative à la transformation de la compagnie.

Faker RAIS est titulaire d’une Maîtrise en Science de Gestion option Finance de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax. Il a ensuite obtenu un master en management des assurances à l’Institut de Financement et du Développement du Maghreb (I.F.I.D Tunis), renforçant ainsi son expertise dans le secteur financier et de l’assurance.

Avec plus de 36 ans d’expérience dans l’assurance et les finances, Faker RAIS a occupé des postes de Direction en Tunisie et à l’international. Il a notamment été Directeur Général Adjoint de BNA Assurances, Chef du pôle Technique et du pôle Financier chez AMI Assurances.

Auparavant il a occupé le poste de Chief Financial Officer puis Acting Chief Executive Officer au sein de United Cooperative Assurance en Arabie Saoudite. Pendant 10 ans il était le Directeur Général de Labuan Reinsurance à Bahreïn. Sa première expérience en Tunisie était chez BEST RE où il occupait le poste de Treaty Area Manager. Son parcours est marqué par la gestion de projets stratégiques, la modernisation des offres et la transformation digitale, faisant de lui un leader reconnu dans le secteur.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la dynamique de développement de BNA Assurances, avec une ambition renforcée d’innovation, de proximité et d’impact.

Le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement Monsieur Mohamed Skander NAIJA, dont le passage a été marqué par une consolidation stratégique, un repositionnement clair de la marque et des résultats opérationnels solides.

“Nous saluons l’engagement et les réalisations de Monsieur Mohamed Skander NAIJA, qui a su redonner souffle et ambition à BNA Assurances dans une conjoncture exigeante. Nous sommes confiants que, sous la direction de Monsieur Faker RAIS, la compagnie poursuivra sa transformation pour affirmer pleinement son rôle d’acteur innovant, responsable et tourné vers l’avenir”, a déclaré Monsieur Ahmed BEN MOULEHEM, Président du Conseil d’Administration.

BNA Assurances est une filiale du groupe BNA Bank et un acteur majeur du marché tunisien de l’assurance, proposant des solutions adaptées aux particuliers ainsi qu’aux professionnels.



