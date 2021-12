Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a approuvé, lundi 20 décembre 2021, 9 dossiers des petites et moyennes entreprises (PME), demandant à bénéficier de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire.

Cette prise en charge par l’Etat, qui se situe dans la limite de trois points, permettra de réduire le taux d’intérêt des crédits octroyés par les banques et les établissements financiers aux petites et moyennes entreprises.

Ces 9 dossiers font partie de 12 dossiers présentés qui concernent 5 entreprises en cours de création et 7 portant sur des projets d’extension.

Près de 138 dossiers, totalisant des crédits de 113 millions de dinars (MDT), ont été reçus par le ministère de l’Industrie. Quelque 77 entreprises qui emploient 4 274 personnes ont déjà eu l’accord pour bénéficier de cet avantage.